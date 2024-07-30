Savaş önlemi

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın (Royal Jordanian Airlines) Lübnan'a uçak seferlerinin, İsrail'in muhtemel saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu'nun aldığı karar uyarınca Royal Jordanian Airlines'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarının kısa süreliğine iptal edildiği belirtildi.

Royal Jordanian Airlines'ın dünkü RJ403 ve bugünkü RJ407 sefer sayılı uçuşlarının iptal edildiği aktarılırken, uçuş yasağının devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

Lufthansa ve Avusturya havayolu şirketlerinin İsrail uçuşlarını iptal ettiği bildirildi.

Almanya havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya Havayolları'nın İsrail uçuşlarını iptal ettiği duyuruldu.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lufthansa ve Avusturya havayolu şirketleri dün yapılacak Tel Aviv uçuşlarını durdurdu. İsrail'e seferleri durdurma kararının ne kadar süreyle alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

