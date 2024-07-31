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Talimatı Üstel verdi

Dinçyürek, birinci basamak sağlık hizmetlerini etkinleştirmek için tüm merkezleri yerinde denetlediklerini belirtti

Talimatı Üstel verdi
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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Esentepe Sağlık Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bakan Dinçyürek, birinci basamak sağlık hizmetlerini etkinleştirmek için Başbakan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda tüm sağlık merkezlerini yerinde denetlediklerini belirtti.
Dİnçyürek, “Esentepe Sağlık Merkezini ekibimizle birlikte değerlendirdik ve sağlık çalışanlarından bilgiler aldık. İhtiyaçları tespit ettik ve kararlar ürettik. En kısa sürede Esentepe Sağlık Merkezi'nin tadilatı ve tamiratı yapılarak eksiklikler giderilecek. Kısa süre sonra burada gerekli tüm çalışmalar yapılacak," dedi.
Bakan Dinçyürek, bölgede geniş bir nüfusa hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Amaç, adadaki tüm sağlık merkezlerini yenileyerek halkımıza daha etkin bir sağlık hizmeti sunmaktır," diye ekledi.
Esentepe Sağlık Merkezine bugüne kadar bölge insanının yaptığı desteğin önemine vurgu yapan Dinçyürek, "Beraber elbirliğiyle daha iyisini yapacağız," ifadelerini kullandı.
 
 

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 10:06
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