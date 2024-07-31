Trafik kuralları anlatıldı

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nin yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kültür gezisi kapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre ziyaret sırasında öğrencilere, Başmüfettiş Serdar Karpuzcu “Trafik Kuralları” ; Polis Çavuşu Olgun Demir ise “Güvenli İnternet Kullanımı” konularında konferans verildi.

Konferans kapsamında öğrenciler, trafikte araç sürücüleri, yolcular ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi kullanımı, çocukların araç içerisinde arka koltuğa oturup emniyet kemeri takması gerektiği, trafik ışıklarına uymanın önemi, araç sürücüsünün dikkatini dağıtmamak, trafik kurallarına uymayan aile büyükleri ile arkadaşlarını uyarmaları, teknoloji ve sanal oyun bağımlılığı, kişisel bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşmamak, telefon/tablet/ bilgisayarda uzun süre oyun oynamak ve video izlemekten kaçınmak konularında bilgilendirildi.

Polis Müzesi’ni de gezen öğrenciler, polis tarihi hakkında bilgiler aldı ve ziyaret sonunda Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçek takdim etti. Kuni de, öğretmen Serhat Bayar’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütü sembolü ve flaması takdim etti.

