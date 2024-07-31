Talepler dile getirildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), "enerji talebindeki artış ile enerji arz güvenliği için ihtiyaç duyulan üretim ve iletim alanındaki eksikliklerin giderilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin alınması" yönündeki taleplerinin karşılanması için hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyeleri, dün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, siyah çelenk bıraktı.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri başında şehit düşen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar ile iş güvenliği alınmadan çalıştırıldıklarını iddia ettikleri personelin fotoğraflarını taşıdı.

Üyeler ayrıca "bozuk, çalışmayan ve sisteme uyumsuz olduğunu" belirttikleri bazı malzemeleri de yanlarında getirerek, tepkilerini dile getirdi.

Taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini isteyen sendika, cuma gününden sonra yaşanacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacağını, EL-SEN personelinin işlerine gideceklerini ancak çalışmayacaklarını duyurdu.

Sendikanın talepleri özetle şöyle:

“1- Teknecik elektrik santraline önceden ihalesi iptal edilen minimum 60MW santral yatırımının ivedilikle hayata geçirilmesi.

2- Yaz piklerinin karşılanması için gecikmiş olan kapasite artırım yatırımlarının yanında arızalı olan 7 ve 8 nolu dizel makinelerin tamir sürelerinin belirsiz olduğu için ilgili makineler yedek kapasite olarak tamirleri tamamlanıncaya kadar kızağa alınarak, ihale yasasının ‘Doğrudan Alım’ 24. Madde B fıkrasına uyarak 2 adet makinenin süratle üretim kapasitesine kazandırılması.

3- Sokak aydınlatma bakım, onarım hizmetlerinin Kıb-Tek tarafından sağlandığı ve her bir tüketiciden sokak aydınlatma tüketim ücretinin alındığı ancak bu alanda uzun yıllardır malzeme alımına gidilmediğinden hizmetlerin geriletildiğini gözlemlemekteyiz. Tüm sokak aydınlatma armatürlerinin Led ile değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanması için Led armatür alım ihalesine çıkılmasını ayrıca mevcut armatürlerin süratle bakımlarının yapılması için gerekli araç gereç ve ekipmanların Kıb-Tek personeline sağlanması.

4- İskele ilçesinde artan nüfus ve gelişen imar yapısına daha kurumsal hizmet sağlanması için, arazisi ve inşaat projesi tamamlanmış olan İskele Bölge Amirliği’ne yeni bölge amirliği hizmet binaların başlatılması.

5- Teknecik Elektrik Santrali mevcut bina tadilatlarının yapılması ve eksik personel hizmet odalarının inşa edilmesi.

6- Mevcut 2*25Mw gücündeki Gaz Türbin Santralleri’nin işletmesini Kıb-Tek'in devralması.

7- 3 yıldır arızalı olan 8 nolu dizel jeneratörün arıza tamiri için tarafınıza verilen uzman (expert) görüş ve keşif bedeli raporları ile ilgili sigorta şirketi sözleşmelerinin bizlerle de paylaşılması.

8- İş kazalarının önlenmesi, hizmet verimliliğinin arttırılması ve meslek alanındaki yeniliklerin hatırlatılması için meslek içi eğitim kurslarının başlatılması ve sendikal eğitim etkinlikleri için personel izin listesinin oluşturulması.

9- Başka bir kadro tutup farklı görev ifa edenlerden görev yaptıkları kadrolara intibak ettirilmesi için, statü değişiklik talebi olan personellerin terfi komisyonunca değerlendirilmesi.

10- 6 aylık deneme devresini başarıyla tamamlayan personelin, deneme devresini tamamladığı tarihten itibaren asaleten tayinlerinin verilmesi."

