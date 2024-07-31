Adım adım düğüne

Ömer KADİROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müdürü Berna Bayur ve üretici Kemal Bayur’un oğlu Şenol ile Fehime Kanmaz ve Kascon LTD personeli Mehmet Kanmaz’ın kızı Cansel, düzenlenen kına gecesinde evlilik yolunda ilk adımı attı. Girne Boğaz’da faaliyet gösteren Cyprus Taverna’da düzenlenen kına gecesinde genç çift ve davetliler güzel bir akşam yaşadı.

Şenol ile Cansel, gece özel yöresel kıyafetler giydi. Kıbrıs Türk halkının örf ve adetleri kına gecesinde uygulanırken, konuklar genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Folklor ekibi gösterisi sonrasında kınaları yakılan genç çift daha sonra ise hareketli şarkılarla davetlilerle birlikte dans edip oynadı. Genç çift 5 Ağustos tarihinde The Elysium Park’ta yapılacak düğünle dünya evine girecek.

