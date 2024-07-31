Savaş büyüdü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleşen saldırıda er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı belirtildi. Lübnan yetkilileri, saldırıda bir kadının yaşamını yitirdiği, 68 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah’a yakın bir kaynak ise saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

8 katlı bir binayı vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 8 katlı bir binayı vurdu. İsrail ordusu, 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanı Fuad Şükrü'nün hedef alındığını bildirdi.

Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Fuad Şükrü'nün İsrail devlet televizyonu tarafından söz konusu saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıda bir kişinin öldüğünü, 68 kişinin de yaralandığı duyurdu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurdu. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alındı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu, Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Dürzi köyü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu saldırının tamamlandığını duyurdu. Lübnan sınırındaki savunma düzeninde bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

Hizbullah'a yakın kaynaklar komutanlarının hedef alındığını doğruladı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Saldırıda Hizbullah’ın iki numarası hedef alındı

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Şükrü'nün hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad sukar, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.

Fuad Şükrü, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.

İsrail ordusuna göre Fuad Şükrü, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

Fuad Şükrü, 1983'te Beyrut'ta Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdaki sorumluluğundan dolayı ABD tarafından da aranıyordu.

İsrail: Fuad Şükrü saldırıda öldürüldü

İsrail devlet televizyonu KAN, hedef alınan Hizbullah Komutanı Fuad Şükrü'nün saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Netanyahu’dan fotoğraf paylaşımı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Lübnan: BM'ye şikayet edeceğiz

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtti.

Buhabib, ayrıca İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıkladı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.