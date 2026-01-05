Saygı ve eşitlik şart

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Milli Muhafız Ordusu komutanının Mağusa ve Girne limanlarıyla ilgili açıklamalarını eleştirerek, Rum yönetimini aklı selime davet etti. Öztürkler, “Kıbrıs’ın geleceği, tehditlerle veya tek taraflı adımlarla değil, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde kurulabilir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmesini, adada tartışmalı bir yapının tüm Avrupa adına söz söylemesi anlamına geldiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklık hakkını yok sayan bu durumun adalet ve barış ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Öztürkler açıklamasında şunları dile getirdi:

Rum Milli Muhafız Ordusu komutanının Mağusa ve Girne limanlarıyla ilgili açıklamaları, askeri bir tehditten öte siyasi bir meydan okumadır. Limanların kontrolü üzerinden yapılan söylemler, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve stratejik haklarını hedef almakta ve bölgedeki barış ortamını zedelemektedir.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in komandolarla birlikte Mağusa Marşı’nı söylemesi, doğrudan bir iddia ve beklentinin askerlerle sahneye konulmasıdır. Bu görüntü, milliyetçi söylemlerin askeri güçle harmanlanarak Kıbrıs Türk halkına karşı bir mesaj verme çabasının açık ifadesidir.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın tatbikatlar üzerinden yaptığı açıklamalar, diplomasi yerine güç gösterisine dayalı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Rum tarafı, askeri tehditlerle adada barışa değil, çatışmaya hizmet etmektedir.

Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Yunanistan’a dayanarak bölgesel dengeleri değiştirme girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan hiçbir senaryo başarıya ulaşamayacaktır.”

Öztürkler ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki varlığı ve garantörlük rolünün, Rum tarafı ve ortaklarının tüm girişimlerini boşa çıkaracak en önemli faktör olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kararlı duruşu ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin, adadaki dengeyi koruyan temel unsur olduğunu ifade etti.

