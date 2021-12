Sayı 12’ye ulaştı

Suna ERDEN

Gazimağusa’da yasa dışı faaliyet sürdüren Perabet isimli bahis sitesine yönelik soruşturma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dahi dayandı.

Paravan bir şirket olan Nasr Danışmanlık LTD. aracılığıyla Perabet’in elemanlarına çalışma izni çıkardıkları tespit edilerek geçtiğimiz hafta tutuklanan Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz’la işbirliği yapan memurlar Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel tutuklandı. Ertürk veTuncel’in tutuklanmasıyla Perabet’e yönelik soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan zanlı sayısı 12’ye çıktı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel’in Nasr Danışmanlık LTD. isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde yokmuş gibi gösterdiklerini söyledi. Polis, zanlıların Nasr Danışmanlık LTD' de çalışmadıkları halde 27 kişi için izin uzatma, ön izinden muaf ve yatay geçiş başvuru forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra, evrakları imzalayıp dairede kayıt oluşturduklarını açıkladı.

Polis, 14 Aralık 2021 tarihinde Mehmet Şah Ertürk’ün evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti.



Polis, Çizge Tuncel’in evinde ise bir şirkete ait uzatma işlemleri konu başlıklı yazı tespit edildiğini açıkladı.Zanlıların birçok şahsa aynı yöntemle çalışma izni çıkarmış olabileceğini ifade eden polis, geriye dönük geniş çaplı araştırma yapılmaya başlandığını belirtti.Alınması gereken birçok ifade olduğunu söyleyen polis, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme imkânları olabileceğini ifade ederek, 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

Tutuklamalar sürüyor

Perabet’e yönelik soruşturmada Gazimağusa’da 5, Girne’de 2 ve Lefkoşa’da 3 kişi geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmanın ardından üç ilçede tutuklanan toplam 10 zanlı teminata bağlanmıştı.

Lefkoşa’da önceki gün tutuklanan iki kamu görevlisiyle birlikte şimdiye kadar Perabet’e yönelik soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan zanlı sayısı 12’ye çıktı.