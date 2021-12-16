Ekonomik krizin etkisi

Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı Türklerde son zamanlarda artış yaşandığına dair haberler, bazı Rum gazetelerine de konu oldu.
Alithia gazetesi “Ekonomik Kriz Yüzünden Kıbrıslı Türkler Topluca İş İçin Özgür Bölgelere Koşuyorlar” başlığıyla manşetinden yer verdiği haberinde, çalışmak için Güney Kıbrıs’a gidenlerin çoğunun ilk kez Güney Kıbrıs’ta iş bulduklarını kaydetti.
Kasım ayından bu yana her gün onlarca kişinin iş aramak veya bulmak için sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazan gazete, son zamanlarda sadece inşaat sektörü ile otel endüstrisinin haftada birkaç yüz Kıbrıslı Türk’ü bünyesine kattığını ve bunların çoğunun “Mağusa” bölgesinde bulunduğunu belirtti.
Rum Solcu İşçi Sendikaları (PEO) Federasyonu adına konuşan Hristos Tombazos, “Türk Lirası’nın paritesi nedeniyle işgal bölgelerinde yaşanan ekonomik krizin zirveye çıkması sonucunda özellikle son aylarda Kıbrıslı Türk çalışanlarla ilgili çok büyük bir akıştan” söz etti.
SEK sendikası yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, kayıt dışı çalışmaya atıfta bulunarak, bunun yalnızca Kıbrıslı Türklerle alakalı olmadığını ve daha genel olduğuna işaret etti.