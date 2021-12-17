Bu gidiş nereye?

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Mali Kayıplar ve Vergi Düzenlemesi” hakkında Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

İki sendikaya, Sendikal Platform çatısı altında bulunan KTAMS, Koop-Sen, Güç-sen, Dev-İş’ten temsilciler de Meclis önüne gelerek destek verdi.

Tüp gaz da getirilen basın açıklamasında, “Siz Seçim Derdinde, Biz Geçim Derdinde” ve 1 sterlinin kaç TL’ye denk geldiğini yazan pankartlar da açıldı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, geçen hafta perşembe günü yaptıkları açıklamada ülkedeki ekonomik durumu değerlendirdiklerini hatırlatarak, bir hafta sonra yine Meclis önünde olduklarını kaydetti.

Bir haftada tüp gazın 140 TL’den 180 TL’ye çıktığını, 1 sterlinin kaç TL’ye denk geldiğini gösteren pankartın da güncelliğini yitirdiğini belirten Elmalı, ekonomik açıdan gittikçe batan ve çıkmaza sürüklenen bir noktada olunduğunu savundu.



Hükümetin argümanlarının bambaşka olduğunu, gündeminin seçim olduğunu ileri süren Elmalı, insanların alım gücünün nasıl eridiğinden haberdar olunmadığını iddia etti.

Adım atılmaması üzüntü verici

“Kuru ekmeğe muhtaç olan insanların her gün arttığının farkında değildirler” diyen Ozan Elmalı, “hiçbir adım atılmamasının” üzüntü verici olduğunu söyledi.

İki sendikaya Sendikal Platform çatısı altındaki bazı örgüt temsilcilerinin de katılarak destek verdiğine işaret eden Ozan Elmalı, çoğalmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hükümete geçen hafta yaptıkları çağrıyı yineleyen KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Artık sırtınızı halkınıza dönmekten vazgeçin, yüzünüzü dönün” diyerek, insanların ekonomik açıdan içinde bulunduğu durumun anlaşılmasını istedi.

Elmalı, her hafta Meclis önünde olmaya devam edeceklerini belirterek, meydanlara artarak geleceklerini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, basının seslerinin duyurmasının önemli olduğunu belirterek, “Tüm toplumun sesi olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.