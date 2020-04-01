Sayı 21 oldu

İngiltere’de Coronavirüs kapan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti.

Aslen Lefkoşa’lı olan ve 1960 yılından bu yana Londra’da yaşayan Safi Levent, 27 Mart Cuma sabah saatlerinde kaldığı yaşlılar bakımevinde yakalandığı Coronavirüsünden hayatını kaybetti.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Safi Levent, üç çocuk babasıydı. Safi’nin ölümüyle İngiltere’de Coronavirüsten dolayı yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sayısı 21’ye yükseldi.