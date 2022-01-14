Üzücü durum

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde gerek vatandaşlar, gerek çiftçi ve hayvancılar gerekse bölgedeki manastırı ziyaret etmek için giden turistler yaklaşık 12 yıl önce selden zarar gören ve geçen süre zarfında onarılmayan köprü nedeniyle zorlu bir yoldan geçmek zorunda kalıyor. Mevlevi köy muhtarı İsmail Ayyıldız, 12 yıldır gerekli merciler ile görüşülmesine, fizibilite çalışmalarının yapılıp maliyet raporlarının çıkarılmasına rağmen köprünün yapılmadığını ifade etti.

İngiliz döneminden kalma tarihi önemi olan bir başka köprünün daha olduğunu ifade eden Ayyıldız, “Bu köprü de bakımsızlık nedeniyle çökmek üzere. İnsanlar buradan geçerken korkarak geçiyor” dedi. Diyalog’a konuşan Ayyıldız köprülerin bir an önce yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yetkililer duyarsız

Mevlevi gerek doğa gerek kültürel açıdan çok zengin bir köy olduğunu ancak bölgede yaşanan sorunlara duyarsız kalındığını ifade eden Muhtar Ayyıldız şunları söyledi:

“Mevlevi köyünde yıllardır süregelen bir sıkıntımız var. Mevlevi gerek doğa gerek kültürel açıdan çok zengin bir köy olsa da biz bundan mahrum kalıyoruz. Yaklaşık 12 yıl önce sel baskınları nedeniyle ağıllara giden yol üzerindeki köprümüz yıkıldı. Bu yolu hem hayvancılarımız hem tarımcılarımız hem de Kılıçaslan-Mevlevi köylüleri kullanıyor. Yıkılan köprü nedeniyle herkes mağdur oluyor. Yaz aylarında vatandaşlar dere yatağı içerisinden geçiyordu ancak şimdi yağan yağmurlar dereyi faaliyete geçirdiği için kimse bu yolu kullanamıyor.

Bu yol ile ilgili defalarca görüşmeler yapsak da bir sonuç alamadık. Biz burada halkın hizmet alabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu köprü ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılsa da hiçbir çalışma başlatılmadı. Başka bir köprü daha var ancak oda çok kötü durumda ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Güzelyurt Kaymakamlığı, Karayolları Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı bilgilendirildi, hatta maliyet raporları da hazırlandı ancak ne yazık ki yaklaşık 12 yıldır bu halde olan köprülerimizin tadilatı yapılmadı.

Mevlevi bölgesinde tarihi önemi olan bir manastırımız var ve Güney Kıbrıs’tan gelerek manastırı görmek ziyaret etmek isteyenler ne yazık ki böyle bir yol ile karşılaşıyor. Buraya kadar otobüslerle gelen turistler uzun bir yol yürümek zorunda kalıyor. Bu köprülerin bir an önce elden geçirilmesi ve tamirinin yapılmasını bekliyoruz.”