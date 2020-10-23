Kuzey Kıbrıs’ta 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 920 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını belirtti.

Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: Bin 920

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar: 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 0

Yerel vakalar: 0

İyileşip dün taburcu edilen vaka: 9

Yapılan toplam test sayısı: 206.626

Toplam vaka sayısı: 874

Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 804

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 65

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 17

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 48

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0