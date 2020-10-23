İnsan azaldı satışlar düştü

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs’ün sağlığın yanı sıra ekonomiye olumsuz etkileri gün geçtikçe artıyor. Ülkenin lokomotif sektörleri turizm ve yükseköğrenimde yaşanan kayıplar Pazar esnafını da vurdu.

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı esnafı, salgından önceki kalabalığı özlediğini söylerken, eskisi gibi satış yapamadıklarını ifade etti. Esnaf, “İş yapamaz duruma geldik, insana hasret kaldık” dedi.

Vatandaşlar ise Pazar yerindeki ürünlerin pahalı olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Faiz Kanlı

“Her geçen gün halkın bütçesi eriyor. Buna bir de salgın eklenince alım gücü çok fazla düştü.

Yetkililer bu duruma müdahale edip önlemler almazsa Kıbrıs Türk halkının çok daha kötüye gideceğini söyleyebiliriz. Corona öncesi buraya çok sayıda insan geliyordu ancak şimdi turizmin çökmesi, halkın alım gücünün düşmesi, kapıların kapalı olması ve ülkede yaşayan çok sayıda öğrenci ve kişinin gitmesi tüm esnafa kan ağlatıyor. Kıbrıs’ın geleceği aydınlık değildir.”

Kadir Ertürk

“İşlerimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Pandeminin getirdiği sıkıntılar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar Pazar yerine uğramıyor. Stantlar dolu ancak ürün alacak insan yok. Turizm sektörünün durağanlaşması, çok sayıda insanın da adadan gitmesi işlerimizi olumsuz etkiledi. Şu anda eskiden Pazar yerine gelen insan sayısının üçte biri geliyor. İnsanlar büyük bir korku içerisindedirler ve çok fazla böyle yerlere gelmek istemiyorlar. Dileğimiz esnaf dibe vurmadan bu salgının bitmesi ve hayatın normale dönmesidir.”

Selim Özsoy

“Pazar yerinde fiyatlar genel olarak pahalı. Ancak marketlerdeki fiyatlara göre biraz daha uygun.

Çeşit çok olduğu için insanların uygun olanı alma şansı vardır. Pandemiden önce turist, öğrenci ve çok sayıda insan buradan alışveriş yapıyordu ancak şimdi pek fazla insan gelmiyor.

Pazar yerlerinin denetlenmesi ve her kesime hitap edecek bir şekle getirilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Necati Özcihangirli

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almak için geldik. Daha önce daha pahalıydı ancak sanki şimdi biraz daha arttı fiyatlar. Gerek Coronavirüs gerekse vatandaşın biten alım gücü nedeniyle Pazar yerlerinin eski coşkulu kalabalığı kalmadı. İnsanlar buraya gelmekten korkuyor. Bazı fiyatlar yüksek olduğundan vatandaşlar geldiği zaman az ürün alarak geri dönüyor. Bu konuda denetimler yapılmalıdır.”

Meryem Şenkal

“Pazar yeri fiyatları gerçekten çok yüksek ancak çeşit ve alternatif çok olduğu için buraya haftada bir gün geliyorum. Buraya 300-400 lirayla da gelseniz yine tam olarak istediğinizi alamazsınız. Hiç kimse Pazar yerinden eskisi gibi her istediğini alamıyor. Pazar yerine eskisi gibi kalabalık bir katılım da olmuyor. Hem Coronavirüs hem de maddi sıkıntılar nedeniyle Pazar yerine gelişlerde düşüş oldu. Yetkililerden isteğimiz bu gibi yerlerin denetlenerek insanların istediğini alabileceği bir ortamı yaratmalarıdır.”

İbrahim Aşar

“İnsanların alım gücünün düşmesi nedeniyle işlerimiz durma noktasına geldi. Ülkeden büyük oranda insan göç etti. Turist yok, öğrenci yok bu nedenle de pazara gelen insan kalmadı. Pazar yerine daha önce gelen insan sayısının şu anda üçte biri geliyor. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Yaşar Kızıltan

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldim ancak fiyatlardan dolayı pek bir şey alamadım. Önceden üç lira olan bir ürünü bugün 10 liradan alıyoruz. Daha önce patates, domates, salatalık herkes tarafından çantalar dolusu alınıyordu. Şimdi ise idare edebileceğimiz kadar alıyoruz. Pazar yerinde insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle eski kalabalık kalmadı. Bu gibi yerlerin ucuz olması için yetkililerden denetim yapmalarını bekliyoruz.”