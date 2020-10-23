Güneyde 188 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs vakalarında hızlı artış devam ediyor. Güneyde önceki gün tespit edilen 127 vakaya dün 188 hasta daha eklendi.

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 304 test sonucunda tespit edilen 188 yeni vakayla toplam sayı bin 154'e yükseldi.

Güneyde son günlerde yaşanan rekor artışlar paniğe neden olurken, yeni önlemleri de beraberinde getirdi.

Rum Bakanlar Kurulu dün yaptığı toplantıda, mevcut önlemlerin artırılmasına aynı zamanda Limasol ve Baf’ta bazı yeni kısıtlamalara gidilmesine karar verdi.

Limasol ve Baf’ta saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilirken, yeni önlemlerin bugünden itibaren 9 Kasım’a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

İşte yeni kararlar

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs genelinde geçerli olacak olan önlemleri kısaca şöyle sıraladı;

“1. Maske kullanımının 12 yaş üzeri herkes için spor yapanlar haricinde dış mekanlarda zorunlu olması,

2. Kamusal alanlarda ve evlerde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesi,

3. Yeme içme alanlarında iç mekanda en fazla 75, dış mekanda ise en fazla 150 kişi bulunması,

4. Yeme içme alanlarında bir masada 6’dan fazla kişinin oturmaması,

5. Kilise ayinlerinin Başpiskoposluğun direktiflerine göre yapılması,

6. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması,

7. Tiyatro ve sinemalarda doluluk oranının yüzde 50 olması,

8. Düğün ve vaftiz törenlerinde kokteyl partileri ve kutlamaların yasaklanması,

9. Perakende satış yapan işletmelerin ve eczanelerin sabah 9’a kadar yalnızca 60 yaş üzeri ve özel gereksinimli kişilere hizmet vermesi.

Limasol ve Baf için kurallar

“1. Yeme içme alanlarının gece 22.30’a kadar hizmet vermesi,

2. Acil sağlık sebepleri veya iş amaçlı gidiş gelişler haricinde sokağa çıkmanın 23.00’ten itibaren yasaklanması,

3. 18 yaş altı çocukların akşamları yaptığı tüm faaliyetlerin (spor, sosyal vb.) yasaklanması,

4. Bu iki şehirde de 18 yaş altı tüm spor müsabakalarının askıya alınması.”

Önlemlerin bugünden itibaren 9 Kasım’a kadar geçerli olacağı belirtilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Rum halkına önlemlere uymaları çağrısında bulunduğu ifade edildi.