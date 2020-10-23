İnşaat Müteahhitleri Birliği eski Başkanı Şevket Abohorlu’nun oğlu Çağlar Abohorlu, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Çağlar Abohorlu’nun önceki gece saat 22.30 sıralarında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Abohorlu’nun diyabet hastası olduğu, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle de bir süredir özel hastanede diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi

Genç yaşta ölümüyle sevenlerini yasa boğan Abohorlu’nun cenazesi, pandemi koşulları nedeniyle sadece ailesinin katılımıyla dün sabah Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.