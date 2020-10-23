Virajı alamadılar

Onur ULAĞ

Trafik kazaları dur durak bilmiyor. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi ile Yenierenköy’de dün 20 dakika arayla meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Adaçay-Yeniereköy anayolu üzerindeki kaza Kerim Çoban’ın (E-47) sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla atması sonucu gerçekleşti.

Kazada 3 kişi yaralanırken, Hatice Acarca’nın (K-55) kalça ve kaburga kemikleri kırıldı.

Sanayi bölgesindeki kaza ise Ahmad Khalid’in (E-24) virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip, telden yapılmış giriş kısmına çarparak yan yatması sonucu gerçekleşti. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

3 kişi yaralandı

Adaçay-Yeniereköy anayolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Yönetimindeki HL 379 plakalı araç ile seyreden Kerim Çoban sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan Yeter Çoban

(K-43) ve Hatice Acarca Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Acarca kalça ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kısa sürede taburcu oldular

Bu kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde de saat 18.20 sıralarında kaza meydana geldi. Yönetimindeki KU 386 plakalı araç ile Sanayi Caddesi üzerinde seyreden Ahmad Khalid, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bir iş yerinin telden yapılmış giriş kısmına çarptı. KU 386 plakalı araç çarpmanın etkisi ile yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.