Tamamen siyasi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürü Ahmet Dargın dün görevinden alındı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile görevi sonlandırılan Dargın, kurumdan ayrılışında Diyalog’a özel bir açıklamada bulundu. Siyasi bir kararla görevden alındığının tebligatını aldığını ifade eden Dargın, kurumun iyi bir hizmet verebilmesi için en erken zamanda siyasetten arındırılması gerektiğini söyledi. Dargın şunları aktardı: “Tebligatı tarafıma yaptılar ve kararın siyasi olduğunu başka bir nedeni olmadığını söylediler. Görevimin bittiği bildirildi. Kıb-Tek’in yaşaması için siyasetten arındırılması gerekiyor. Siyasetten arındırılmış bir Kıb-Tek kendi ayakları üzerinden duru ve halka iyi bir hizmet vermeye devam eder."