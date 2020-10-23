Yolun sağına geçti

Onur ULAĞ
Değirmenlik-Girne dağ yolunda dün facianın eşiğinden dönüldü. İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Elgün (E-55) ile Kemal Mullaoğlu (E-31) isimli sürücüler hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle her iki araç hurdaya dönerken, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 16.30 sıralarında Değirmenlik- Girne anayolunda meydana geldi. Yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden Kemal Mullaoğlu, sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçip, karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Elgün yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Her zaman cok dikkatli ve kurallara uygun araba kullanmaya calsitigim halde benim de basima geldi birkac kez. Duz yolda giderken bazen hic beklememediginiz bir anda yolda bir tarafa dogru belirli bir egim oluyor ve durup duruken direksiyonu o yone dogru cekiyor. hemen direksiyonu eski haline getirmek icin mudahale etmeniz gerekiyor yoksa ya karisdan gelen seride ya da hendege dogru gitmeye basliyorsunuz. Dikkat etmezseniz bir an gozunuzu yoldan aytirsaniz ve hatta hizli gidiyorsaniz ayvayi yiyorsunuz. o anda karsidan da araba geliyorsa al sana kaza.
Bu yollar tamamen kaza cikartmak icin tasarlanmis gibi. Bakimsizliktan cokmeler megiller , karanlik isiksiz anayollar , eksik levhalar yol isaretleri uyaricilar, yanlis yerde yanlis tasarlanmis kavsaklar, seritler , bakimsizliktan mahvolmus altyapi, cokmus yollar, silinmis cizgiler, sokulmus levhalar, vesayre vesyre ne arasan var,