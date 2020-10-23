Yolun sağına geçti

Onur ULAĞ

Değirmenlik-Girne dağ yolunda dün facianın eşiğinden dönüldü. İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Elgün (E-55) ile Kemal Mullaoğlu (E-31) isimli sürücüler hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle her iki araç hurdaya dönerken, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 16.30 sıralarında Değirmenlik- Girne anayolunda meydana geldi. Yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden Kemal Mullaoğlu, sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçip, karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Elgün yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

