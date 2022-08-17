Sendikalar personel istiyor

Personel eksikliği nedeniyle Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde grev başlatan kamuda örgütlü 4 sendika eylemlerini genişletti. Sendikalar, dün Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi yanında Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de greve gitti. Hükümetin gerekli adımları atmaması halinde Maliye’nin kasasına ayda 5 milyon lira katkı sağlayan Ehliyetler Birimlerinde grevlerin süreceği belirtildi.

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle geçen hafta perşembe günü Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde başlattıkları grevi genişletti. Sendikalar, Lefkoşa yanında dün Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de greve gitti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, greve Girne ilçesini de dahil ettiklerini ifade ederek, “bu duyarsızlık devam ederse, partizanca yapılan görevlendirmelerden kaynaklı personel eksikliği giderilmezse tüm ilçelerde ve Motorlu Araçlar Birimi’nde de greve gidileceğini” kaydetti.

Kimse bizi arayıp bilgilendirmedi

“Kimse bizi arayıp bilgilendirmedi” diyen Bengihan, sorun çözülünceye kadar eylemlerinin artarak ve büyüyerek devam edeceğini söyledi.

KTAMS, Kamu-İş, KamuSen ve Vergi-Sen tarafından önceki gün yapılan ortak açıklamada, hükümetin, sorunun giderilmesi için herhangi bir adım atmaması durumunda grevin bugün Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde devam edeceği bildirilmişti.

