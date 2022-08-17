Bilet fiyatları daha da artacak

Suna ERDEN

Hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş toplu taşıma araçlarını binilmez hale getirdi. Lefkoşa- Gazimağusa arası gidiş-dönüş 100, Girne-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 60, Lefke-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 100 liraya mal oluyor. Şehirlerarası ulaşımının yanı sıra şehir içi dolmuş fiyatları da cep yakıyor. Lefkoşa şehir içi ulaşımı 14 lira olurken, Girne bölgesinde 25 liraya kadar çıkıyor. Girne’de indi-bindi olarak tanımlanan bilet ücretleri 15 lira olurken, şehir merkezinden Çatalköy, Ozanköy, Lapta ve Karşıyaka’ya olan mesafelerde bilet ücretleri 25 ile 35 liraya kadar çıkıyor.

Toplu taşımacılıkta artan fiyatlar vatandaşı zorlarken, yeni bir zammın gündemde olduğu öğrenildi. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Maliye Bakanlığı’nda geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda fiyatların güncellenmesini talep ettiklerini söyledi.

Zam istedik

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt, araçların bakımı ve servisi gibi maliyetlerin arttığını, sosyal sigorta primlerinin yükseldiğini ifade etti. Topaloğlu, “Akaryakıtın fiyatı dövize göre belirleniyor. Araç yedek parçaları, lastikleri döviz üzerinden fiyatlandırılıyor. Bizim aslında tüm maliyetlerimiz dövize göre belirleniyor. Çoğu zaman depomuzu doldurmakta güçlük çekiyoruz. Şoförlerin maaşlarını ödemekte, sosyal sigorta primlerini yatırmakta zorlanıyoruz” dedi.

Topaloğlu, bu nedenle Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede zam istediklerini söyledi. Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Okullar açılmadan toplu taşıma ücretlerinin fiyatlarının güncellenmesini istedik. Maliye Bakanı talebimizi kabul etti. Günün şartlarına göre fiyatlar yeniden belirlenecek” şeklinde konuştu.

Vatandaş da biz de haklıyız

Topaloğulları, ücretlere zam yapmak zorunda olduklarını ancak bilet fiyatları arttıkça yolcu sayısının azaldığını dile getirdi. Topaloğulları, “Vatandaş da haklı biz de haklıyız” dedi. Hükümetin toplu taşımaya teşvik vermesi halinde bilet fiyatlarında artış olmayacağını dile getiren Topaloğulları, ancak gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden herhangi bir destek görmediklerini söyledi.

Topaloğulları, toplu taşıma araçlarını genellikle ülkede çalışma izni ile bulunan kesim, turist ve öğrencilerin kullandığını dile getirdi.

Şirketleşmeye ihtiyaç var

Toplu taşımacıların şirketleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Bütün toplu taşımacılar bunun farkında, ancak net bir fikirleri yok” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Kurulacak olan sistemde herkes hakkı olanı kadar kazanmalı. 200’e yakın yerleşim bölgesinde okullar kapandıktan sonra toplu taşımacılık duruyor. KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra devletten güvence istiyoruz.”

Topaloğlu, “Bir an önce şeffaf bir şekilde nasıl bir model uygulanacağını toplu taşımacıların da bizzat görüş ve düşüncesi alınması gerekir. Karşılıklı görüş birliği ile şirketleşme kararı alınmalı. Şirketleşmenin ne şekilde ve nasıl olacağı önemlidir. Ciddi saha çalışmaları yapılması gerekiyor” dedi.

Uygun şartlarda ve uygun koşullarda uzun vadeli kredilerle araçların yenilenmesini istediklerini de vurgulayan Topaloğlu, “Yapılacak olan sistemde büyük çoğunluğun memnun olması gerekiyor. Saha çalışması olmayan bir yerde kimseyi bu düşünceye inandıramazsınız. Ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

120 köye ulaşım yok

Topaloğulları, 120 köye toplu taşıma olmadığını, araçların günün koşullarına göre çağ dışı kaldığını ifade ederek, “Eğer şirketleşme olursa hem biz hem devlet hem de vatandaş kazanacak. Araçlar yenilenecek, toplu taşımacılık çağdaş bir yapıya kavuşacak” dedi.