Birçok konu gündeme geldi

-Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştü.

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanarak mayıs ayında yürürlüğe giren İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı çerçevesinde, sosyal yardım faaliyetlerini tanıtmak ve saha incelemelerinde bulunmak üzere Ankara'ya giden Bakan Taçoy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay ile Taçoy arasındaki görüşmede, KKTC'deki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Taçoy sunumlara katıldı

Öte yandan Taçoy ve beraberindeki heyet, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki tanışma ve bilgilendirme toplantısına da katıldı. Heyet daha sonra, Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sosyal Yardımlar” konulu sunuma katıldı. Sunumun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşliğinde kurumu gezerek bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri heyeti ziyaret programı kapsamında, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı da ziyaret ederek kurumda incelemelerde bulundu.

