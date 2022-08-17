Aslen Osmaniyeli olan ancak ailesiyle birlikte uzun süredir Lefke’de yaşayan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehidin acı haberi Lefke’ye baba ocağına ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, babası Ali Çakır Lefke’de taziyeleri kabul etti.

Acı haberi alan Ak Parti KKTC temsilciliği de şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini paylaştı.

Şehidin ailesi dün sabah saatlerinde adadan ayrılarak memleketleri Osmaniye’ye gitti. Atakan Çakır’ın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

Üstel: Bizleri derin bir hüzne boğdu

Başbakan Üstel şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı

Üstel, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, “Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu evladımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan bu elim olay, başta Lefke’de yaşayan ailesi ve yakınları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı olarak bizleri derin bir hüzne boğmuştur.

Şehit düşen evladımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk ulusuna başsağlığı, sabır ve metanet dilerim.”

