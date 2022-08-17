‘Bağımlı hale geldik’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pek çok açıdan Güney Kıbrıs'a bağımlı hale gelme noktasında olunduğuna işaret ederek, "Arada bir bu ülkenin, bu halkın, özellikle de gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?” diye sordu.

Erhürman, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ““İnsanlarınız güneyde çalışmayı tercih ediyor. Üçüncü ülkelerden gelen turistleriniz Larnaka'yı kullanıyor. Kendi yarattığınız elektrikteki eksikliği tonlarca para ödeyerek güneyden gideriyorsunuz. Yurttaşlarınızın alım gücünü koruyamadığınız için esnafınız, iş insanınız güneyden gelen müşterileri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Erhürman paylaşımında şunları belirtti:

“İnsanlarınız güneyde çalışmayı tercih ediyor. Üçüncü ülkelerden gelen turistleriniz Larnaka'yı kullanıyor. Kendi yarattığınız elektrikteki eksikliği tonlarca para ödeyerek güneyden gideriyorsunuz. Yurttaşlarınızın alım gücünü koruyamadığınız için esnafınız, iş insanınız güneyden gelen müşterileri bekliyor...

Bu arada siz,

a) halkınızı dünyayla, uluslararası hukukla buluşturacak,

b) durmadan sözünü ettiğiniz 1960 anlaşmalarından kaynaklanan egemenlikteki payınızı siyasi eşitlik temelinde kullanmanızı sağlayacak,

c) 1977-1979 Doruk Anlaşmalarının özü olan, iki toplum arasındaki tüm müzakerelerin zeminini teşkil eden ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu Allah'ın her günü "Rum'a yama olmak" diye tanımlamaya devam ediyorsunuz.

Arada bir bu ülkenin, bu halkın, özellikle de gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?”

Hani vergi alınmayacaktı

Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, Ağustos ayı başında asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildiğini belirtti.

Erhürman “Yasa önerisi verdik, görüşmediler. ‘Gerek yok, biz yasa gücünde kararname çıkaracağız, asgari ücretliden vergi almayacağız’ dediler.

Sonuç? Asgari ücretliden vergi alındı!” dedi. Yasa önerisi ile konuyu ilk gündeme taşıyan CTP’nin Genel Başkanı Erhürman “Asgari ücretle geçinmek zorunda olan düşünsün değil mi? Sizin ne umurunuzda!” ifadelerini kullandı.

Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir

Üretimle ilgili sorunlara da değinen Erhürman, “Bir an önce silkinip kendinize gelin, tüm tarafları bir masa etrafında toplayın ve ortaya, üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek, sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın” çağrısında bulundu. “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir” diyen Erhürman, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“Girdi maliyetlerinin artması ve üreticiye sürdürülebilirliği sağlayacak desteğin verilmesine ilişkin planların yapılmaması, uygulanan yanlış politikalar, daha doğrusu politikasızlık sektörü allem gallem etti. Süt azaldı. Hellim için yaşamsal önemde olan ve artırılacağı söylenen küçükbaş hayvan sayısı da tam tersine azaldı. Bir an önce silkinip kendinize gelin, tüm tarafları bir masa etrafında toplayın ve ortaya, üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek, sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın.”