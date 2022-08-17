Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi devam ediyor. Proje kapsamında, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, dün Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi ile Yenierenköy Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altuğra, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi çerçevesinde, ilk olarak Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Altuğra burada, sağlık merkezi sorumlu hekimi Dr. Bahtiyar Mammadov’dan merkez hakkında bilgi aldı ve personel ile bir araya geldi.

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde yaptığı konuşmada, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesiyle sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ayağına sağlık hizmetini götürdüklerini anlatan Altuğra, evinde engelli olan, ulaşım aracı olmayan, sağlık hizmetine ulaşmakta çeşitli nedenlerle güçlük çeken kişilerin sağlık hizmetini ayaklarına götürdüklerini söyledi.

Dipkarpaz’daki genel durumla ilgili sorumlu doktordan bilgiler alan Altuğra, burada ilaç sıkıntısının olmamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Altuğra, ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 80’inin temin edildiğini yerinde gördüklerini ifade etti.

Sağlıkta hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını belirten Altuğra, Dipkarpaz Sağlık Merkezi'nde bir kadın doğum doktorunun hizmet vermesi için de gereken adımların atılacağını belirtti.

Giderilmeyecek sıkıntı yok

Bakan Altuğra, daha sonra evde sağlık hizmeti alan 70 yaş üzeri iki hastayı da ziyaret ederek görüştü. Açıklamaya göre, evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade eden hastalar, bu hizmeti veren Sağlık Bakanlığı’na ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Altuğra, daha sonra da Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne giderek incelemelerini sürdürdü. Burada sorumlu doktor Ayla Akçin’den bilgi alan Altuğra, Dipkarpaz ve Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde yüzlerin güldüğünü görmenin kendilerini ferahlattığını söyleyerek, sağlık hizmetinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ve giderilmeyecek sıkıntılar bulunmadığını anlattı.

Yenierenköy Sağlık Merkezi'nde 24 saat sağlık hizmetinin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Altuğra, merkezde mesai saatleri içerisinde her gün Covid- 19 antijen ve PCR testi ile aşı hizmeti de verildiğini sözlerine ekledi.

