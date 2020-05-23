Önemli bir soruna  dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetlerin görevlerinin kısa olmasından dolayı devlet politikalarının uzun vadeli olamadığını, bu durumlarda Cumhurbaşkanının devlet politikası gerektiren konularda koordinasyon görevini üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, Coronavirüsle mücadele sürecinde Kıbrıs Türk halkının kendi başarı öyküsünü yazdığını belirterek “Ben Kıbrıs Türk halkıyla gurur duydum. Dünyanın birçok yerinde bizim halkımız gibi sorumluluk bilinci ile hareket etmiş bir halk ben görmedim. Eve kapanmayla kalmadılar, sürekli sosyal medya üzerinden birbirlerini uyardılar, kurallara uymayanları kınadılar. Bu da bize bir başarı getirdi” dedi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Tufan Erhürman, katıldığı bir programda, ülkede yönetimin bilimsel esaslar üzerinden olması, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğini ancak siyasi istikrarsızlığın burada sorun yarattığını kaydetti.

Erhürman, “Bu noktada da dönüp dönüp siyasi istikrar meselesine geliyoruz. Devlet politikalarını oluşturamama meselesine geliyoruz. Hükümetlerin değişmesiyle, değişmeyecek devlet politikaları sahibi olma sıkıntımıza geliyoruz. Hükümetlerin görev süresi, madem ki bu kadar kısa, Cumhurbaşkanı’nın daha aktif olarak devrede olması ve bu devlet politikasını gerektiren konularda koordinasyonu üstlenmesi gerekiyor” dedi.

CTP kararnameleri eleştirdi

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Covid-19 salgını süresince çalışma hayatıyla ilgili tüm kararların YGK (Yasa Gücünde Kararnameler) yolu ile alınmasının, demokratik süreçlerin yaşanmasında ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, demokrasinin en önemli temsil olgusu Cumhuriyet Meclisi’nin es geçilmeye çalışılması ve ülkenin YGK’lerle yönetilmek istenmesinin en başta demokratik yaşama aykırı bir durum olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çalışma hayatı gibi birçok paydaşın bir arada olduğu ve mutlak uzlaşının aranması gereken bir alanda “Ben yaparım olur mantığı” ile hareket edilmesinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

