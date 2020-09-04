Seni gidi uyanık

Çalıştığı şirketin adını kullanıp, bir inşaatın yapım işleri için anlaşma yapan Gökhan Ağaçlı’nın uyanıklığı kötü sonla bitti.

İş yerinin adını kullanarak yaptığı anlaşma karşılığında ön ödeme olarak 7 bin lira alan zanlı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 6 Ağustos tarihinde Dilekkaya’da inşaat halindeki bir binaya giderek, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Artvizyon Ticaret Şti. LTD isimli şirkette çalıştığını beyan ettiğini söyledi.



Polis, zanlının inşaata ait 12 iç kapının yapılması için çalıştığı şirket adına anlaşma yaptığını ve ön ödeme olarak Coşkun Alaslan'dan 7 bin lira aldığını açıkladı.Polis memuru, zanlının çalışmakta olduğu Artvizyon Ticaret Şti. LTD isimli iş yerine bilgi vermeyip, herhangi bir iş teslimatı yapmayıp söz konusu parayı şirket yetkililerinin bilgisi dışında tasarrufuna geçirip sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı.Polis, zanlının 2 Eylül 2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme zanlıyı bir ay süreyle cezaevine gönderdi.