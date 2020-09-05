Uluçay: Örnek  bir yaşam sürdü

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu üyelerinden Aydın Samioğlu için dün Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

TMT’nin üst düzey yöneticiliğinde bulunan, Başbakanlık müsteşarlığı da yapan, eğitimci Samioğlu için Cumhuriyet Meclisi’nin ön bahçesinde tören yapıldı. Törende, Samioğlu’nun kardeşi Ata Samioğlu, ailesi ve dava arkadaşları taziyeleri kabul etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP milletvekilleri Menteş Gündüz ve Resmiye Canaltay, eski Meclis başkanlarından Hakkı Atun ve Sibel Siber’in de katıldığı törende konuşmalar yapıldı.

Uluçay: En saygın şekilde anılacak ve hatırlanacak

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyesi olarak görev yapan Aydın Samioğlu’nun, varoluş ve özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden biri olduğunu kaydetti.



Uluçay, şunları da ifade etti:“Bir eğitimci olarak Kıbrıs Türk gençliğinin yetişmesinde önemli görevler alan, resmi görevleri ve mücahit kimliğinin yanı sıra, yükseköğrenim yıllarında Türkiye’nin büyük gazetelerinde muhabirlik ve yazarlık yapan merhum Aydın Samioğlu, çalışkanlığı, vatanseverliği ve adanmışlığıyla hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürdü. İsmi ve hatırası en saygın şekilde anılacak ve hatırlanacak.”Uluçay, Samioğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Bayar: KKTC sevdalısıydı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da törende konuşma yaptı.

Bayar, Aydın Samioğlu’nun Lefkoşa sancağında en uzun süre görev yapan son serdar olduğunu kaydederek, “Vatan, millet ve bayrak aşkını yüreğinde taşıyan, KKTC sevdalısı Aydın Samioğlu, öğretmenim, dava arkadaşım, serdarım, komutanımdı. Onu asla unutmayacağız” dedi.

Bayar, ailesine, sevenlerine ve dava arkadaşlarına sabır, Aydın Samioğlu’na rahmet diledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 10:28