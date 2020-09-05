Kuzeyde 10, güneyde 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 940, Güney Kıbrıs’ta ise 1810 test yapıldı. Kuzeyde 10, güneyde 4 yeni vakaya rastlanıldı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi. Temaslı takibinin yapıldığını söyleyen Pilli, tedavi gören 5 kişinin taburcu olduğunu da belirtti.
Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün yapılan test sayısı: 1940
Dün saptanan pozitif vaka Sayısı: 10
İyileşip dün taburcu edilen vaka Sayısı-5
Dün kaybedilen vaka sayısı- 0
Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196
Toplam taburcu edilen vaka sayısı – 274
Tedavisi devam eden vaka Sayısı- 93
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 35
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 0 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 10:13