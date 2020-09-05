Kuzeyde 10, güneyde 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 940, Güney Kıbrıs’ta ise 1810 test yapıldı. Kuzeyde 10, güneyde 4 yeni vakaya rastlanıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi. Temaslı takibinin yapıldığını söyleyen Pilli, tedavi gören 5 kişinin taburcu olduğunu da belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı: 1940

Dün saptanan pozitif vaka Sayısı: 10

İyileşip dün taburcu edilen vaka Sayısı-5

Dün kaybedilen vaka sayısı- 0

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 10:13

Toplam Vaka Sayısı- 371Toplam taburcu edilen vaka sayısı – 274Tedavisi devam eden vaka Sayısı- 93Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 35Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 0