Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve orta dereceli okulların 14 Eylül’de açılması yönündeki kararın ertelenmesi bekleniyor. Sağlık bakanı Ali Pilli dün yaptığı açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile 11 Eylül’de yapılacak toplantıda okulların açılıp açılmayacağının kararlaştıracağını söyledi.

KKTC ekonomisi açısından büyük önem taşıyan üniversitelere gelecek öğrencilerin ‘bir hafta süreyle’ izole olmalarının yasal zorunluluk haline getirileceğini belirten bakan Pilli, önümüzdeki haftalarda kurallara uymayanların cezalandırılması yönünde yasa geçireceklerini kaydetti.



Eğitimde izole dönemi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son günlerde yurt dışından gelişler nedeniyle Covid-19 vakalarında artış olduğunu, yerel bulaşın görülmeye başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracaklarını hatırlatan Pilli, yükseköğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce bir hafta süre ile izole olmalarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini kaydetti.

Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasanın yürürlüğe gireceğini de ifade eden Bakan Pilli şunları kaydetti:

“Son günlerde ülkemize yurt dışından gelişler doğrultusunda Covid-19 vakalarında artışla birlikte yerel bulaş görülmeye başlanmıştır.



Gerek yurt dışından ülkemize gelerek pozitif vaka oldukları tespit edilen kişiler, gerekse yerel vakalarla ilgili Sağlık Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almaya devam etmekteyiz.Sağlık Bakanlığı ortaokul ve liselerde eğitime başlanması konusunda 14 Eylül tarihinde yüz yüze yapılması öngörülen eğitime geçmeden önce 11 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişareler doğrultusunda okulların açılıp açılmayacağını kararlaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine getirmiştir.Aynı zamanda Yükseköğrenimde ise yurt dışından gelen öğretmen ve öğrencilerin okullara gitmeden önce 1 hafta süre ile izole olmaları yasal bir zorunluluk haline getirilecektir.Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler doğrultusunda cezai işlemler uygulanacaktır.Önümüzdeki hafta kurallara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanmasını sağlayacak yasa yürürlüğe girecektir.”

Kurallara uyalım

Halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Pilli, şunları söyledi:

“Bilinmesini isterim ki, halkımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Yasaların bize verdiği yetkiler doğrultusunda kurallara uymayan işletmeler ve kişilerle ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Halkımızdan en büyük beklentim bu salgını birlikte yenmek ve kendi sağlıkları için kurallara uymaya devam etmeleridir. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak bu salgında en güçlü kalkanımız olacaktır. “