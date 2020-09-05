‘Türk Navtex’i gerdi’

Rusya’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye tarafından yayımlanan Navtex ile askeri tatbikatlar icra edecek olması Rum basını tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tasarruf hakkı Moskova tarafından tanınmıyor” şeklinde yorumlandı.

Alihtia haberi “Rus Donanmasının Kıbrıs’taki Tatbikatları Türk Navtex’i İle... Rusya, Türkiye’ye Müsamahasıyla, Tatbikatlar İçin Bağlanan Bölgelerde Kıbrıs Yerine Türkiye’ye Denizcileri Bilgilendirme Hakkı Tanıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekerek “Rusya ile çok büyük siyasi sorun çıktı” vurgusunu yaptı.

Gazete, Rusya’nın, tatbikat icra etmek üzere Navtex yayınlaması için diğer ülkeler gibi Rum yönetimine başvurmak yerine Türkiye’yi rahatsız etmemek için İspanya’daki Dünya Güvenlik Örgütü’ne başvurduğunu belirtti. Bu durum, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin düşürülmesi” olarak yorumlandı.

Haberde, “Rus donanmasının bu ay gerçek mermilerle Kıbrıs MEB’i içerisinde icra edeceği tatbikatlar için (biri Baf’ın batısında, öteki de Türk araştırma gemisi Barbaros’un seyretmekte olduğu doğuda) Kıbrıs’ın, ‘bize başvurun’ istencine rağmen Dünya Güvenlik Örgütü’ne başvurdu. Türkiye de çabucak Navtex ilan etti, Rusya itiraz etmedi. Rusya’nın tavrı kafaları karıştırdı ve soru işaretleri yarattı” ifadelerine yer verildi.

Kusios’un derdi Türkiye

Habere göre, Rum Sözcü Kirianos Kusios, Rum yönetiminin, Rus tatbikatlarından haberdar edildiğini ve şikâyeti olmadığını söyleyerek, “şikâyetçi olduğumuz nokta, bunun Türkiye tarafından kullanılmasıdır” dedi.



Rusya’nın yıllardır Notam veya Navtex yayınlatmak için Rum yönetimine ve İspanya’daki “NAVAREA III”e (Dünya Güvenlik Örgütü) başvurduğu, Rusya’nın bu tatbikatlar için Navarea III’e başvurup, Rum yönetimini de bilgilendirdiğini kaydeden Kusios, “Notam ilan edileceğinde bu Rusya Federasyonu’nun talebi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yapılır” şeklinde konuştu.Gazete, Rusya’nın tatbikat yapacağı bölgelerden birinde Barbaros Hayreddin Paşa, ötekinde Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin bulunduğuna işaret ederek, “Rusya’nın Türkiye tarafından Navtex yayınlanmasına, Amerika’nın Kıbrıs’a silah satış ambargosunu kısmen kaldırma kararına misilleme olarak müsamaha gösterdiği ihtimal dışı görülmüyor” ifadesini kullandı.Gazete, Rum yönetiminin defalarca, sözde kendi “MEB bölgesindeki” tatbikatlar için kendisine başvurulması telkininde bulunmasına karşın, Rusya’nın, deniz tatbikatı yapacağı bölge için NAVAREA III örgütüne başvurup, daha sonra Rum yönetimine bilgi verme taktiğinden vazgeçmediğini belirtti.Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un 8 Eylül Salı günü Rum tarafını ziyaret ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum siyasi liderliğiyle görüşeceği bilgisi de verildi.