‘Lui Berry’ çocuk mağazası Lefkoşa’nın Yenikent bölgesinde hizmete girdi

Ömer KADİROĞLU

Ünlü markaları bünyesinde barındıran ‘Lui Berry Signature Baby & Kids Store’ çocuk mağazası Lefkoşa’nın Yenikent bölgesi Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde hizmete girdi.

Mağazada konfeksiyon ürünlerinin yanı sıra yeni doğanlara yönelik malzemeler, uyku grupları, organik oyuncaklar, Dr. Browns gibi dünyanın önde gelen firmaların ürünleri, yüzde yüz deri ayakkabılar ve aksesuarlar da yer alıyor.

Cemre Akar’ın direktörlüğünde hizmete giren mağazanın açılış törenine; Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, milletvekilleri Ünal Üstel, Jale Refik Rogers, Özdemir Berova, Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler ve arkadaş, aile çevresinden oluşan davetliler katıldı.



Ünlü sanatçı Ayşegül Zaim açılışta, mağazanın özellikleriyle ilgili bilgiler verirken, Cemre Akar da amaçlarını anlattı.Çocukluktan beri böylesi bir mağaza düşüncesinin var olduğunu belirten Cemre Akar, eşi İlkay Ergüneş’le birlikte yoğun uğraşlar verdiklerini ve sonuca ulaştıklarını söyledi.Cemre Akar şöyle devam etti:“Lui Berry’de “Global Organic Textile Standarts” yani GOTS sertifikalı gerçek organik gruplar ve yüzde yüz doğal pamuktan üretilmiş ürünlere geniş yer verilmesi en önemli farkımızı ortaya koymaktadır. Hedef yaş grubu 0-9 yaş arasıdır.Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markaları Lui Berry reyonlarında yer almaktadır. Sade, doğal, elegant, vintage ve retro tasarımların yoğunlukla dikkat çektiği koleksiyonlar Lui Berry reyonlarında farkını hissettirmektedir. Ürünlerin büyük bir kısmı imzalı tasarım olup, “Beymen,” “Buse Terim Shop” gibi Türkiye’nin önde gelen mağazalarında yer alan markaların koleksiyonlarından oluşmaktadır. Mariposa New Born, Auntie Me, Li Poupon, Blue Lapin, Boboli gibi markalarla yapılan tek bayilik ve/veya en geniş ürün yelpazesi anlaşmaları sadece bir başlangıç olup bu özel markaların hızla çoğaltılması en birincil hedefimizdir.”