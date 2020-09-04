İçti, uçtu, dağıttı

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde aşırı derecede alkol alıp direksiyon başına geçen Aurol Kamanda Bahati ortalığı dağıttı.

Metehan’dan Dereboyu bölgesine doğru seyreden Aurol Kamanda Bahati, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkıp reklam panosuna çarptı.

Kaza esnasında yol kenarında yayaların olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada hafif yaralanan sürücü Bahati’nin nefesinde 247 promil alkol tespit edildi.

Polise zor anlar yaşattı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 23.30 sıralarında Metehan bölgesinde meydana geldi. Metehan’dan Dereboyu bölgesine doğru LE805 plakalı araçla seyreden Aurol Kamanda Bahati, aşırı alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Sürücü, yoldan çıkıp reklam panosuna çarpıp, bir kısmını devirdi.Kazada hafif yaralanan sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde Bahati’nin nefesinde 247 promil alkol tespit edildi.Üzerinden kimlik çıkmayan, alkolden dolayı ifade veremeyen sürücü polise zor anlar yaşattı. Lefkoşa trafik ekipleri, sürücünün kimliğini tespit edebilmek için uzun süre uğraştı.Sürücü Bahati, tedavisinin ardından gözaltına alındı.