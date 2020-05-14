1500 TL alamayanlar için başvuru şansı

İhtiyat Sandığı Dairesi internet sitesinde açılan yeni bir portal ile 1500 TL destek alamayanlar buradan başvuru yapabilecek. Ancak başvuruyu sadece iş veren yapabiliyor

1500 TL alamayanlar için başvuru şansı
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Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla ihtiyat.gov.ct.tr web adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ linki devreye konularak destek hizmeti verilmeye başlandı.
Bu kısım tıklandığı zaman İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası , Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı  ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girilmesi gerekiyor.
Bundan dolayı çalışanlar yine direkt başvuru yapma şansını bulamıyor. İşverenlerin yeniden giriş yapması bekleniyor

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 14:26
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Suzan karabogazli
Suzan karabogazli - 9 saat Önce

Üniversitede çalıştığım için destek ten yararlanamiyorum

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