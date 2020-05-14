1500 TL alamayanlar için başvuru şansı

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla ihtiyat.gov.ct.tr web adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ linki devreye konularak destek hizmeti verilmeye başlandı.

Bu kısım tıklandığı zaman İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası , Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girilmesi gerekiyor.

Bundan dolayı çalışanlar yine direkt başvuru yapma şansını bulamıyor. İşverenlerin yeniden giriş yapması bekleniyor

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 14:26