Sevenleri üzgün

Ülkenin tanınan ve sevilen iki değerli ismi dün aramızdan ayrıldı. Eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu (82) ile tanınmış avukatlardan Ata Dayanç(75) hayatını kaybetti.

Yüksel Tüccaroğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Tüccaroğlu için bugün saat 13.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek. Tüccaroğlu, saat 15.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek. Tüccaroğlu 1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Lefkoşa milletvekili seçilmişti. Tüccaroğlu, 12 Mart’tan beri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hukuk camiası yasta

Ülkenin tanınmış avukatlarından Ata Dayanç da sevenlerini üzdü. Bir süredir tedavi gören Dayanç’ın, yakın zamanda Coronavirüs hastalığı geçirdiği öğrenildi.

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Dayanç’ın, yakın zamanda da Covid-19 hastalığı geçirdiği biliniyordu. Dayanç’ın ölüm haberi hukuk camisı ve sevenleri başta olmak üzere herkesi hüzne boğdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dayanç’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Tatar şunları kaydetti:

“Ata Dayanç kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Uzun yıllar ülkemize bir hukukçu olarak hizmet etmiş, arkadaşlığa ve dostluğa her zaman önem veren sosyal yapısı güçlü birisiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlı dilerim.”