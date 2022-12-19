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618 araç sürücüye ceza

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde denetim gerçekleştirdi

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618 araç sürücüye ceza

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
 Trafik ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 65 aracı kontrol eden polis, 35 sürücünün aracını trafikten men ederken, 3 sürücüyü tutukladı.
7 sürücüye alkollü içki tesiri altında, 4 sürücüye ise sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesen polis toplam 618 araç sürücüyü çeşitli suçlardan rapor ederek, aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

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Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 10:56
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