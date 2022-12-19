“Milletin aklıyla dalga geçmeyin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katıldığı bir programda karşılarındaki zihniyetin anlatacak başarı hikayesi olmadığı için “milli dava” diyerek ortaya çıktığını söyledi.

Tufan Erhürman, “Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannedildiği gibi oynamanın mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki yerel seçimleri “milli dava” olarak niteleyenlerle ilgili konuşan Tufan Erhürman, “Bu arkadaşların böyle bir politikayla ortaya çıkmasını çok iyi anlıyorum. Merkezi idareyle de yerel yönetimlerle de ilgili anlatabilecekleri bir başarı hikayeleri yok” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin anlatabileceği başarı hikayesinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Belediyelerde iyi iş yaptım diyemezsin, milli davaya sarılacaksın. Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” dedi. “Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannettikleri gibi oynamaları mümkün değildir” diyen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu kaydetti.

CTP’li belediyelerin nerelerden alınıp nerelere getirildiğini herkesin gördüğünü söyleyen Erhürman, CTP’nin belediyecilikteki vizyonunun da herkes tarafından açıkça görüldüğünü belirtti. Erhürman, “CTP 16 beldede amblemi ile aday gösterdi, 2 beldede ise bağımsız aday destekliyor. CTP adayının karşısına 16 beldede 3’lü ittifakın adayları çıktı. Vatandaşa karşı olmadıkları gibi birbirlerine karşı samimi olmadıklarını da görüyorum. Bu kadar ciddiyetsiz konuşmalar yapıldığında, hepsini elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz. Yurttaşlar bu işte çok rahat karar verebilecek konumdadır. Belediyecilikte konuşulacak olan iyi insan veya kötü insan olayı değildir. Belediyecilik hizmet meselesidir” ifadelerini kullandı.

