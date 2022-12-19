İşte bu olmadı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Koruçam Muhtarlığı için başvuruda bulunan Maria Skoullou'nun adaylığının neden reddedildiğinin açıklanmasını istedi.

Özersay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Koruçam köyünde adil bir muhtarlık seçimi yapılabilmesi için hem muhtar, hem de aza olarak başvuru yapanların daimi ikametlerinin KKTC’de olup olmadığına bakarak, İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Maria Skoullou’nun adaylığının reddedilmesinin yasal gerekçesini soran Akansoy ise “Bu utanç verici kararı kınarım” dedi.

Özersay: Ülke genelinde sevilen bir isim

Ülkedeki binlerce insanın gönlünde taht kuran bir kişinin yaşadığı mağduriyete tepki gösteren Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

"Koruçam köyünde yaşayan Maronitler KKTC vatandaşı olmasalar da ülkemizde onların kendi muhtarlarını seçebilmeleri konusunda net bir mevzuat bulunmasa da, kimi uluslararası standartları ve insan hakları uygulamalarını dikkate alarak dini azınlık konumundaki bu insanlara, aslında toplumumuzun bir parçası olan bu insanlara bu hakkı sağladık, uzun yıllardır bu uygulama ülkemizde devam etti.

Şimdi muhtar adayı olmak için başvuruda bulunan, sadece o köydekilerin değil ülke genelinde binlerce kişinin sevdiği, ailenin toplumun bir parçası olarak gördüğü Maria Skoullounun başvurusunun reddedildiğini öğreniyoruz. Hangi gerekçe ile? Yapılan yazılı duyuruda bu reddedilmenin bir gerekçesi yok. Geçen seçimde aza adayı olup seçilebilen bir şahıs bu seçimde neden muhtar adayı olamıyor? İkameti daimi ikamet olarak görülemeyecek durumda mı? Yoksa sadece siyaseten kendinize yakın isimlerin seçilmesine mi müsaadeniz var? Yoksa seçmen listesi adil olsun diye bazı kişilere ikametleri nedeniyle itiraz ettiği için mi şimdi ona bu uygulamayı reva görüyorsunuz? Varsa makul bir gerekçeniz, bizim bilmediğimiz bunu açıklamanız demokrasinin gereğidir. Aksi halde bu devletin itibarına zarar vermiş olursunuz çünkü şu anki görüntü tam bir keyfilik görüntüsüdür ve kabulü mümkün değildir, yakışıksızdır.

Çok kültürlülük temelinde bu ülkedeki binlerce insanın gönlünde taht kuran bir kişiye bu uygulamayı neden reva gördüğünüzü bir an önce açıklamanız, makul bir açıklamanız yoksa da bu uygulamaya son vermeniz gerekir. Buradan Dışişleri Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına çağrıda bulunuyorum, kamuoyuna ve bu ülkeyi seven bu insanlara bir açıklama yapmanız gerekir"

Akansoy: Utanç verici

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Maria Skoullou’nun Koruçam Muhtarlığı için yaptığı başvuru reddedilmesine sert tepki gösterdi.

Maria Skoullou’nun adaylığının reddedilmesinin yasal gerekçesini soran Akansoy, “Bu utanç verici kararı kınarım” dedi.

Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Maria’nın Kormacit köyü muhtar adaylığının reddedilmesinin yasal bir gerekçesi var mı ?

Nedir yapılmak istenen ?

Bu yapılan ırkçılıktır, bu yapılan faşizmdir.

Bu topraklarda uzun yıllardır birlikte yaşadığımız insanların yönetime katılması, aday olması onların en doğal hakkıdır. Evrensel bir haktır.

Bu karar ne demokrasiye ne de insan haklarına sığar.

Bu kararı alanlar bu toprakların yüzkarasıdır, utancıdır.

Bu kararın alınma nedeni toplumu daha da germek, gerilim yaratmak, Maria üzerinden çatışma yaratmaktan başka bir şey değil.

Bu oyuna gelmeyeceğiz.

Ancak bilinsin ki;

Güvenlik zaafiyeti Maria değildir, bizatihi bu kararı alan sizlersiniz.

Bu utanç verici kararı kınarım.

Skoullou açıklama yaptı

Öte yandan Koruçam Muhtarlığı için yaptığı başvuru reddedilen Maria Skoullou da bir açıklama yaparak kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Skoullou yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Saygıdeğer köylülerim, Kormakitis'imizin Maronitleri.

Bildiğiniz gibi, 23 Aralık 2022'de yapılacak seçimlerde Kormakitis Yerel Yönetim başkanlığına aday olmaya uygun görülmedim.

Adaylığımı sunduğum günden reddedildiğim güne kadar yanımda olan herkese ama hepsinden önemlisi adaylığımın reddedilmesinin ardından bana çeşitli şekillerde sempati ve sevgi gösteren herkese teşekkür ederim.

Şahsıma gösterdikleri, gösterdikleri ve göstermeye devam edecekleri destek ve güvenleri için çok sayıda müşteri, tanıdık ve dosta da teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak, herkese Mutlu Noeller, 2023'ün size ve ailenize sağlık, neşe, refah dolu bir Yeni Yıl olmasını diliyorum.”