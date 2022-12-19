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Deneyim kazandılar

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FODER üyeleri Okan Yılmaz’ın minimalist kompozisyon konularında dış çekimler gerçekleştirdi

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Deneyim kazandılar

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneğinin ( FODER ) davetlisi olarak adaya gelen Okan Yılmaz, kendi fotoğraf çalışmalarından sunum ve söyleşiler gerçekleştirdi. 
Yapılan açıklamaya gore FODER binasında başlayan sunum ve söyleşiler minimal fotoğraf üzerine yapıldı. Okan Yılmaz’ın eğitmenliğinde  minimal düşünce ve minimalist kompozisyon konularında dış çekimler gerçekleştirildi.                                                                                                                           Dernek binasında başlayan atölye çalışması, Surlariçi bölgesinde ve Girne eski limanda minimalist fotoğraf çekimi ile devam etti. Yılmaz ile dolu dolu yaşanan 3 günlük minimal fotoğraf atölyesinde  FODER üyeleri önemli bir deneyim kazanmış oldu.

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