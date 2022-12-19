Deneyim kazandılar

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneğinin ( FODER ) davetlisi olarak adaya gelen Okan Yılmaz, kendi fotoğraf çalışmalarından sunum ve söyleşiler gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya gore FODER binasında başlayan sunum ve söyleşiler minimal fotoğraf üzerine yapıldı. Okan Yılmaz’ın eğitmenliğinde minimal düşünce ve minimalist kompozisyon konularında dış çekimler gerçekleştirildi. Dernek binasında başlayan atölye çalışması, Surlariçi bölgesinde ve Girne eski limanda minimalist fotoğraf çekimi ile devam etti. Yılmaz ile dolu dolu yaşanan 3 günlük minimal fotoğraf atölyesinde FODER üyeleri önemli bir deneyim kazanmış oldu.