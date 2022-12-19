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Çözüm umudu

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Anastasiadis ‘geri dönüş kervanlarını’ görmek istediğini söyledi

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Çözüm umudu

  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “inşallah hayatta olurum da geri dönüş kervanlarını görürüm” dedi.

   Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis “Kormacit” (Koruçam) Derneği'nin cuma gecesi düzenlediği yeni yıl balosunda Maronitlere “bizi geri dönüş sevgisi, vatan sevgisi birleştiriyor” diyerek seslendi.

Şubat 2023’teki seçimlerde aday olmayan Anastasiadis, “Futbol sahasını görmek için 1 Mart 2023’ten sonra Koruçam’ı ziyaret edebilirim” diyerek şunları ekledi: “Geri dönüş kervanlarını göreceğimiz an mübarek bir an olacak ve inşallah hayatta olur da o kervanları görürüm.”

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Danışmanı da uyardı

   Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski danışmanlarından Stratos Fanaras, Kıbrıs sorununun uzun süre hareketsiz kalmayacağını ve bir şekilde hareketleneceğini söyledi.
   Alithia gazetesinin haberine göre, Fanaras, Kıbrıs sorununun, “Güneydoğu Akdeniz bölgesinin tümünün NATO ile Batı Ekseni çerçevesinde bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu” çerçevesiyle yeniden gündeme döneceğini kaydetti.
  Habere göre, herkesin buna tam anlamıyla hazır olması gerektiğini kaydeden Fanaras, Kıbrıs’ın AB’ye üye olması gibi, Kıbrıs sorununda da çözüme ulaşılabileceğini belirtti.
   Fanaras, Kıbrıs sorununu görmezden geldikleri ve değer vermedikleri müttefikleri olan Kıbrıslı Türklere büyük önem vererek, çözmeye çalışmaları gerektiğini ifade etti.
   Habere göre, Fanaras, adada Kıbrıs sorunuyla ilgili bir aldırmazlık olduğunu ve “biz bu konuyu kapattık, böyle de iyiyiz” tavrının egemen olduğunu söyledi. 

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