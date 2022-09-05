Bir gün açılabilir

Yeni “Lefkoşa Şehircilik Planı”nda, eski Lefkoşa Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesinin tamamen ihtimal dışı bırakılmadığı, bu nedenle Rum Şehircilik Dairesi’nin, uçakların eski Havalimanı’na iniş kalkış yapmasını engelleyecek yüksek binalar inşa edilmesine müsaade etmek niyetinde olmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Pistsiz Havalimanı” başlıklı haberinde Havalimanı’nın iniş güzergahlarından birinin Lakadamya üzerinden, Engomi mezarlığı ve Lakadamya üzerinden geçerek “Skilura”da (Yılmazköy) sonlandığını yazdı.

Habere göre Havalimanı alanının serbest bırakılması halinde büyük ölçekte toprak serbest kalacak ve rayiç değeri artacak. Böyle bir durumda Havalimanı yapılması için kullanılan büyük ölçüdeki toprağın sahibi olan Rum Ortodoks Kilisesi, diğer mal sahipleri ve “Kamu” kârlı çıkacak. Rum Şehircilik Dairesi yetkilisi, bina yüksekliğine sınırlama getiren Şehircilik Planı 2009’dan beri değişmediği, Rum Sivil Havacılık Dairesi ile istişare edilmeden değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Rum Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Panayota Dimitriu ise Lefkoşa Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesine karar verilmesi ihtimaline karşı havalimanı ve hava trafik kontrol kulesini muhafaza etmeye devam edeceklerini, böyle bir karar verilmesi halinde bütün prosedürleri gözden geçireceklerini, gereği halinde coğrafi ve diğer engelleri dikkate alarak değişiklikler yapılacağını söyledi.

“Lefkoşa Şehircilik Planı”nda eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın yeniden işletilmesine olanak tanınması amacıyla Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerinde bina yüksekliklerinin ve kat sayılarının artırılmasına müsaade edilemeyeceği kaydediliyor.

Öte yandan haftalık Simerini KKTC’nin, inkişaf haritaları aracılığıyla, “ateşkes hattı ile ilgili anlaşmalarda değişiklik yapmak maksadıyla ateşkes hattını ve Lefkoşa Havalimanı’nı böldüğünü”, Kıbrıs müzakereleri başlarsa Türk tarafının bu haritaları doğrudan Toprak başlığına bağlanabileceğini savundu.

Gazete sözünü ettiği harita sayesinde, iki toplumlu federasyon çerçevesinde siyasi eşitliğe sahip iki eşit oluşturucu devletçiğe evrilecek olan KKTC’nin halihazırda ara bölge ve Lefkoşa Havalimanı toprağının sahibi addedilebileceğini yazdı.

Gazete iddialarına kanıt olarak, biri Google Earth haritası olduğu anlaşılan iki harita kesitine yer verdi.