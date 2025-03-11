Sevilen  şarkıları  seslendirdi

Ülkemizin en güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin’de unutulmaz bir konsere imza attı.

Mersinli kadınlar için organize edilen bu anlamlı gecede sahne alan Ayşegül Zaim, 20 kişilik muhteşem orkestrası, güçlü sesi, sempatik tavırları ve sahne enerjisiyle izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Zaim, seyircilerden büyük alkış aldı.

Ayşegül Zaim “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden selam ve sevgi getirdim, böylesine anlamlı bir günde, böylesine güzel bir organizasyonun parçası olmak benim için büyük bir onur. Belediye başkanı Abdullah Özyiğit, gecenin organizatörü ve sunucusu Veysi Dede ve salonu hıncahınç dolduran Mersin halkına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler yararına konser

Öte yandan Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu 21 Mart’ta, gelirinin bir kısmı KKTC Engelliler Spor Federasyonu'na bağışlanmak üzere konser verecek.

Koro, Şef Sanatçı Bahar Gökhan yönetiminde, Ufuk Şenyaylar Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Koro, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde sahne almıştı.

Konser biletleri 200 TL’den, Bahar Esintileri Sanat Derneği ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu'ndan satışa çıkarıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025, 09:42