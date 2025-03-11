Benzer adımlar atılmalı

Serdar ŞENGÜL

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’nin (SÜİB),Ramazan ayı boyunca süt ürünlerine yüzde indirim yapma kararı ürün fiyatlarına yansırken, vatandaşlar bu durumdan memnun kaldı. Yapılan indirimin bütçelerine küçük bir katkı koyacağını ifade eden vatandaşlar, “keşke daha fazla üründe indirim yapılsa” dedi.

Vatandaşlar, bebek mamaları, bezleri gibi temel birçok ihtiyaç ürününün pahalı olduğunu ifade ederken, çocuklu ailelerin geçinmekte zorlandığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Devrim Sadun

“Süt ürünlerine yüzde 10’luk indirim yapılması bizi mutlu etti. Ancak ekonomimizi doğrudan etkileyen bir indirim değil. Hükümetin hayatı ucuzlatmak için önlem alması gerekiyor. Sadece süt ürünleri değil, sebze-meyve, bebek maması, temel ihtiyaçlar gibi ürünlere de el atılması şarttır. Çünkü çocuklu aileler geçinmekte büyük zorluk yaşıyor.”

Kemal Sadun

“Bu süt indirimiyle zengin olamayız ancak bu küçük katkı bile bizi sevindirdi. Keşke hayatın her alanında fiyatlara makul bir ayar verilse. Çocuklarımız her şeyi istiyor ve onların isteklerine yetişemiyoruz, denge kuramıyoruz. Yetkililerin birçok kalemde indirim yapılmasını sağlaması halkı, dolayısıyla aileleri rahatlatacaktır.”

Sabiha Yaşar

“Ben emekliyim, zor geçiniyorum. Süt ürünlerine yapılan indirim bütçemizde çok fazla bir fark yaratmayacak ama bu bile bir umut oldu. Belki yetkililer diğer temel ihtiyaç ürünleri için adım atar.

Emekli maaşım gıda harcamalarına ne yazık ki yetmiyor, umarım hayatı ucuzlatacak önlemler alınır.”

Cemaliye Ali

“Ramazan ayı nedeniyle süt ürünlerine indirim uygulandı. Bu örnek bir uygulama olmalı ve hayatın her alanına yansıtılmalı. Bebek bezleri, mamalar, sebzeler, temel tüm ihtiyaçların fiyatı oldukça yüksek. Keşke tüm ürünlerde indirim olsa da halk rahat nefes alsa.”

Oğuzhan Barun

“Temel gıda harcamalarında vatandaşların indirimle buluşması güzel bir gelişme. Bütçelere katkı bakımından oldukça yararlı. Gönül ister ki daha fazla temel tüketimlerde bu tarz indirimler olsun.”