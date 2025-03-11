Vatansever  bir insandı

Eski başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından İrsen Küçük, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine başta ailesi olmak üzere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İrsen Küçük Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Nilsu Aksu’nun şiir okumasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalar yapıldı.

Din İşleri Başkanı Ahmet Moral tarafından dua okunması ardından Küçük’ün kabrine karanfiller bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkın varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün akrabası olduğunu hatırlattı.

İrsen Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimini sürdürürken, Erenköy çatışmalarının başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün de diğer öğrenciler gibi Erenköy’e çıktığını ve iki yıl Erenköy’de en zor koşullarda vatan aşkıyla mücadele verdiğini söyledi.

İrsen Küçük’ün, kendisinin Maliye Bakanı olduğunu kabinenin Başbakanı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün, tarımda yeniliklere ve büyük devrimlere imza attığını belirtti.

Küçük’ün, “Asrın Projesi”ni hep takip ettiğini ve Anamur’u ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, Küçük’ün, Başbakan olarak suyun KKTC’ye getirilmesini karşıladığını dile getirdi.

Üstel: İrsen Küçük benim abimdi

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, Küçük’ün yaslı ailesine sabırlar dileyerek başladı ve “İrsen Küçük’ü burada anlatmakla bitiremeyiz. O benim abimdi. Siyasette ne öğrendiysem bana o öğretti” dedi.

İrsen Küçük’ün geçmişine bakıldığı zaman vatanını ne kadar sevdiğinin görüleceğini ifade eden Üstel, Küçük’ün, mezun olduktan sonra Türkiye’de çalışırken, her şeyi bir tarafa koyarak, gelip ülkesi için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Adahan: Siyaseti toplum için yapardı

Küçük ailesi adına konuşan Feridun Adahan da, İrsen Küçük’ün topluma mal olmuş bir kişi olduğunu vurgulayarak, Küçük’ün ülkeye kalıcı eserler bıraktığını ifade etti. Küçük’ün vatan sevgisi ve toplumuna hizmet aşkının kitaplara sığmayacak kadar fazla olduğunu kaydeden Adahan, Küçük’ü minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

İrsen Küçük’ün amcası Dr. Fazıl Küçük ile sürekli istişaresi olduğunu ifade eden Adahan, Küçük’ün, genetik yapısında topluma hizmet aşkının var olduğunu ve 1975’te politikaya katılmasıyla tam anlamıyla su yüzüne çıktığını kaydetti.

Adahan, İrsen Küçük’ün, siyaseti kendi için değil, toplum için yaptığını belirtti.