İçip de süren yandı

Kuzey Kıbrıs’ta trafik suçlarının artması nedeniyle koalisyon hükümetince hazırlanan ve caydırıcı cezalar içeren yeni yasa tasarısı dün Meclis genel kurulunda tartışıldıktan sonra oy birliğiyle kabul edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kazaların daha çok sürat ve alkollü sürüşten kaynaklandığını belirterek, polis raporlarından örnekler verdi. Arıklı, bazı suçlarda cezanın mahkeme tarafından verileceğine dikkat çekti.

Yeni tasarıya göre; 50 ile 100 promil arası asgari ücretin 5 katı para ve bir yıla kadar hapislik cezası, 100 ile 150 promil arasında asgari ücretin 10 katı kadar para cezası, ehliyetine 3 ay el konulması, 151 promili geçmesi halinde ise sürücüye asgari ücretin 15 katı kadar para ve 3 yıla kadar hapislik cezası gelecek.

Polisten kaçanlar yandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre; yasada yapılan yeni düzenlemeyle birlikte trafik suçlarını işleyen sürücülere ağır yaptırım uygulanacak.

Düzenlemeye göre; 150 promilin üzerindeki sürücüler mahkemeye çıkarılacak, polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine ise el konulacak.

Araçta telefonu ele alarak konuşmak yasaklanırken, bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verildi.

Alkollü sürüşle ilgili cezalar 3 farklı kademeye ayrılırken, 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolu açıldı. 150 promilin üzerindeki sürücülerin cezası olay yerine kesilmeyecek.

Yasa sayesinde dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidilirken, polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacak.

Arıklı: Uyuşturucuyla ilgili de adım atılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis'te yaptığı konuşmada yasa tasarılarının görüşülmesinde trafik güvenliğine yönelik eleştiri ve önerilere teşekkür ederek, trafik cezalarının, kazaları önlemede tek başına yeterli olmadığını ancak etkili olduğuna işaret etti.

Arıklı, polisin denetimlerinde önemli yer tutan süratli, alkollü araç kullanmak ve cep telefonuyla konuşmak gibi trafikteki suçlar ve alkolün trafik kazalarındaki etkilerine dikkat çekerek, yasayla, trafikte aynı hataları defalarca işleyen kişilere karşı trafik cezalarının ciddi şekilde artırıldığını ifade etti.

Arıklı, yasada, suçların önlenmesi ve tespiti için de bir takım adımların artırıldığını, uyuşturucu tespiti için de gereken değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

“Trafik canavarlarının” aynı suçları işlememesi için çeşitli adımların atıldığını, para ve puan cezalarının artırıldığını ifade eden Arıklı, altyapı eksikliklerini gidermek, aydınlatmaları yapmak, yolların iyileştirilmesi ve trafiğin rahatlaması için gereken adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.

Cezalar tek başına yeterli değil

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’a da, yasa tasarısını olumlu olarak niteledi ve trafik kazalarına karşı caydırıcı olacağına inanç belirtti. Baybars, ancak yasaların veya cezaların tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekerek, Türkiye’den rakamlarla karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulundu, bu işin bir kültür olduğuna vurgu yaptı.

Altyapı, eğitim ve etkili denetimlerin yapılması durumunda yol güvenliğinin sağlanabileceğini ifade eden Baybars, ülkede yollara, anayollara giriş çıkışlara bakıldığında yol güvenliğindeki sıkıntıların görülebileceğini işaret etti.