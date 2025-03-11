Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilim Üniversitesi’nde başlatılan soruşturma kapsamında okuldan sahte diploma aldığı iddia edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebi incelemek üzere 5 kişilik bir özel komite kuruldu.

Komitede Ulusal Birlik Partisi’nden ( UBP) 3, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 2 milletvekili bulunacak.

CTP’nin komite üyeleri Ürün Solyalı ve Ongun Talat olacak. UBP ise 3 üyeyi bugün belirleyecek.

Başsavcılığın, Yeşilırmak’la ilgili dosyayı Cumhuriyet Meclisi’ne göndermesiyle yeni bir süreç başladı. Dosyayı inceleyen Meclis Danışma Kurulu, Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini değerlendirmek üzere özel bir komite kurulmasına karar verdi.

Meclis Danışma Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar, Meclis Genel Kurulu’nda da oybirliğiyle onaylandı.

Komitede 5 kişiden oluşacak

Danışma Kurulu’nun, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin incelenmesi konusunda oluşturulan özel komitenin 5 kişiden oluşması önerisi de oybirliğiyle kabul edildi. Komitede Ulusal Birlik Partisi’nden ( UBP) 3, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 2 milletvekili bulunacak.

Görevlendirilecek isimler bugün belli olacak

Özel komite görev alacak isimler ise bugün belirlenecek. Komitenin, Başsavcılığın Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebi incelemek için 45 gün süresi olacak. Komite, konuyla ilgili detaylı bir inceleme yaparak Meclis Genel Kurulu’na bir rapor sunacak. Bu süreçte, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai karar Meclis tarafından verilecek.

