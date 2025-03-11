Unutulmayacaklar 

Mehmet KARA

Malya Şehitleri, Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma Aydınköy İlkokulu emekli öğretmeni Ahmet Baydar tarafından yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasıyla devam eden tören, konuşmaların ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malya şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada şehitlere Allah’tan rahmet diledi, “Şehit olmak en yüksek mertebedir. Onlar, her zaman yüreğimizdedir.” diyerek şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Malya şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için şehitlerin canlarını feda ettiğini kaydetti.

KKTC’nin bağımsız, özgür ve egemen bir Türk devleti olduğunu vurgulayan Tatar, bu devleti yaşatmak için büyük bir cesaretle hep birlikte çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Baydar: Mücadelelerinden ilham alıyoruz

Aydınköy İlkokulu emekli öğretmeni Ahmet Baydar da, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak, onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını bir kez daha yad etmek için toplandıklarını kaydetti.

“Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerleri yaşatmak, onları unutmayacağımızı, onların mücadelesinin gücünden ilham alarak daha güçlü bir vatan inşa edeceğimizi bir kez daha ifade etmek için buradayız.” diyen Baydar; şehitleri anarken, onların en yüce değer olan vatan ve millet sevgisini, kardeşlik ruhunu, cesaret ve fedakarlık anlayışını hatırladıklarını belirtti.

