Sevindiren gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, kaymakamlıklar, belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları ülke genelinde devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre; Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’a teslim edilen temel gıda paketlerinin Lefkoşa’da dağıtımı gerçekleştirildi.

İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden bin 700 aileye gıda paketi dağıtan Kızılay ekibi Girne’de de gıda paketi dağıtımına başladı.

Dağıtımlar öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Girne İlçe Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İş insanları 150 aileye destek sağladı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği düzenlediği kampanyayla geçim sıkıntısı çeken 150 aileye destek sağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren Hacı Ali İşletmeleri, Konil & Sons Tra. Ltd, Unipass Ltd. (Bülent Çıraklı Sanayi Ltd.), Dört Yıldız Dekorasyon, ER-İR Sineklik Ltd, Kemsan Boya, Ayyuse Yapı Ltd, Dap Metal Yapı Sistemleri Ltd, Gazikent Tra. Ltd, Hançer Metal Ltd, Massa Mobilya Ltd, Atsa İnşaat, Demoajans işveren ve emekçileri ile şahsi katkı sağlayan Bilal Yılgın, Eşref Tanrıkulu ve Kazım Kara’ya teşekkür edildi.

TUTDER’den çağrı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), üyelerinin katkıları ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 70 bin adet ürünü, ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı.

TUTDER yazılı açıklamasında, “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla toplanan ürünlerin ihtiyaçlı kişilere ulaştırılması için sivil toplum örgütlerine iş birliği ve dayanışma çağrısı yaptı.

TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, hedeflerinin, ileride yapılacak yeni projelere de temel oluşturacak “Sivil Toplum Dayanışma Platformu”nu oluşturarak, dayanışma ve iş birliği ruhunu güçlendirmek olduğuna vurgu yaptı.

Girne’de yardımlar devam ediyor

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulunduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre; Covid-19 salgının yarattığı ekonomik sıkıntılardan etkilenen ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. İş insanları ve yardımsever vatandaşların ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda ve hijyen paketi dağıtımları, belediyeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramadan Cemil İşletmeleri bağışı için Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticileri katıldı.