AB’nin 7 bin doz aşısı gelmedi

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, AB tarafından Kıbrıslı Türklere ayrılacak Covid-19 aşıları konusunda Rum muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, anlaşılan rakamın tamamının KKTC’ye ulaştırılması hususunda ısrarlı girişimlerin her düzeyde devam ettiğini vurguladı. Soydan, Kıbrıs adasına AB’den 70 bin dozun üzerinde aşı gelmesine rağmen, ülkemize şu ana kadar ancak 4 bin 500 (iki doz olmak üzere) BionTech ve 2 bin 500 doz da AstraZeneca aşısı ulaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

Cenk Soydan, “Bahse konu ısrarlı girişimlerimiz, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörlüğü ve Özel Temsilci’nin yanı sıra, en yüksek seviyede Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde sürdürülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile aşılar konusunun birinci gündem maddesi olduğu iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Soydan, konunun takibinin Yapısal Reform ve Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava’yla devam ettirildiğinin de altını çizdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan TAK’a yaptığı açıklamada, “Özellikle bu temasların ardından ülkemize aşı teslimatı başlamıştır. Kıbrıs adasına AB’den 70 bin dozun üzerinde aşı gelmesine rağmen, ülkemize şu ana kadar ancak 4500 (iki doz olmak üzere) BionTech ve 2500 doz da AstraZeneca aşısı ulaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

Aşı teslimatıyla ilgili programı AB’den bekliyoruz

“Bu rakam tarafımıza taahhüt edilen rakamın çok altındandır” diyen Cenk Soydan, “Yine en üst düzeyde AB yetkilileriyle yapılan temaslarda, AB’nin genel tedarik sorununun aşıldığı belirtilmiş ve yakın zamanda aşılara dair teslimat programı da dahil olmak üzere tarafımıza bilgi verileceği taahhüdü alınmıştır. Bu taahhüdün de üzerinden 2 hafta geçmiştir ve aşı teslimatıyla ilgili program halen AB yetkililerinden beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

75 bin hızlı test kiti taahhüt edildi

Aşıların yanı sıra, Covid-19 hızlı test kitlerinin de ilk partisini teşkil eden 75 bin adetin de Kıbrıslı Türklere iletileceğini taahhüt edildiğini söyleyen Soydan, “Söz konusu kitlerin ülkemize ulaştırılıp sağlık sistemimize dahil edilmesi konusunda da ısrarlı girişimlerimiz devam etmektedir” dedi.