Kuzeyde 49, güneyde 143 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 49, Güney Kıbrıs’ta ise 143 yeni pozitif vaka saptandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5 bin 143 testle, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandı; bir kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı, 40 kişi de taburcu edildi.

Bir kişinin deniz yolu ile 7 kişinin hava yolu ile geldiği, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 29 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı. Vakalardan 18’inin Lefkoşa, 21’inin Girne, 1’inin Mağusa, 1’inin İskele bölgesinden olduğu açıklandı.

Metropol ve PizzyBurger çalışanlarının test sonucu pozitif

Girne’de tespit edilen vakalardan birinin Metropol Girne çalışanı, diğerinin ise Girne’deki PizzyBurger personeli olduğu öğrenildi.

Metropol Süpermarket'ten yapılan açıklamada, Metropol Girne çalışanı ve PizzyBurger Girne personeli olan iki kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Metropol Girne ve PizzyBurger Girne şubelerinin faaliyetinin geçici süreliğine durdurulduğu ifade edildi.

Güneyde yine can kaybı

Yeni tip Coronavirüs son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs’ta 1 can daha aldı, 143 yeni pozitif vaka saptandı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugünkü can kaybı ile Coronavirüsün aldığı can sayısı 231'e yükseldi. Dün yapılan 26 bin 603 testten 143'ü pozitif sonuçlandı. Dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 81, durumu ciddi olanların sayısı da 25 olarak açıklandı.